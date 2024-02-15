ترقية 2253 فردًا في "المدني" من مختلف الرتب والتخصصات

وعبّر اللواء الفرج عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهاته ومتابعته لجميع أعمال ومهام الدفاع المدني.