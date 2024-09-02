واصل تراجعه مُسجِّلاً أدنى مستوى له.. "سبق" ترصد سعر متر الفيلات في "جدة"

تراجَعَ متوسط سعر المتر المربع للفيلات في جدة للشهر الرابع على التوالي إلى ما دون أربعة آلاف ريال مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام، وذلك بعد أن قفز قبل أشهر إلى 4640 ريالاً، وذلك في رصد لـ"سبق"، بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار، متأثرة بضغط الفائدة، التي ارتفعت إلى نِسَب عليا لدى جهات التمويل تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السعودي.
وجاء الانخفاض متتاليًا؛ إذ سجّل في الشهر الماضي (أغسطس) تراجعًا بلغ 3.3%، وفي شهر يوليو سجّل تراجعًا أيضًا بلغ 2.1%، وفي شهر يونيو تراجع بـ2.5%، وفي شهر مايو بـ7.2%. إي إن سعر المتر المربع للفيلات فَقَد من قيمته ما يقارب 14%.
جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه عدد الصفقات إلى نحو 10.7%.
يُذكر أن حجم التمويل العقاري السكني للأفراد المقدَّم من المصارف في السعودية خلال يونيو 2024 سجَّل انخفاضًا بنسبة 31% إلى 5.3 مليار ريال مقابل 7.7 مليار ريال في مايو، وحجم تمويل الشركات للأفراد تراجع بنسبة 36.5% إلى 160 مليون ريال مقابل 252 مليون ريال في مايو.