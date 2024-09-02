واصل تراجعه مُسجِّلاً أدنى مستوى له.. "سبق" ترصد سعر متر الفيلات في "جدة"

تراجَعَ متوسط سعر المتر المربع للفيلات في جدة للشهر الرابع على التوالي إلى ما دون أربعة آلاف ريال مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام، وذلك بعد أن قفز قبل أشهر إلى 4640 ريالاً، وذلك في رصد لـ"سبق"، بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار، متأثرة بضغط الفائدة، التي ارتفعت إلى نِسَب عليا لدى جهات التمويل تزامنًا مع قرار الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي السعودي.