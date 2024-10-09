نجم هوليوود ويل سميث في منتدى الأفلام السعودي 2024: التجربة السعودية في صناعة الأفلام فريدة ومتنوعة

وتحدث ويل سميث عن رأيه في القصص المثيرة، خصوصاً في الوقت الراهن؛ الذي يحمل الكثير من تضارب الأسئلة حولها، وهذا يعطي رسالة لمراجعة النفس في الأفعال التي تقوم بها في الحوار بالفيلم، وتطرق إلى القصص التاريخية وأهميتها في الأفلام لسرد القصص للمجتمع على اعتبار بأنه كل 15 أو 20 سنة تتغير الأجيال، مما يتطلب العمل بشكل مكثف لرواية القصص التاريخية للأجيال القادمة، فيما تحدث عن أهمية تنوع القصص والأفلام ما بين التاريخية والشخصية والترفيهية لتشكيل وتكوين تواصل فاعل مع الناس، يستشعرون من خلالها السعادة، وهذا ما يصنع فارقاً في مجال الأفلام.