"ثقة" تتعاون مع Google Cloud لتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال والابتكار

وتحدث نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في "ثقة"، المهندس أحمد العلولا، قائلاً: "نحن واثقون أن هذه الشراكة ستتيح لنا تقديم قيمة مضافة لشركائنا، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون قوة دافعة لتمكين التقنيات والمنتجات التقنية لإحداث التحول في مختلف القطاعات والمجالات. نعتقد أن تعاوننا مع Google Cloud جزء أساسي من استراتيجية "ثقة" لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تحقق تأثيرًا إيجابيًا لشركائنا في مختلف القطاعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأضاف "العلولا" لدينا سجل حافل من الانجازات حيث قمنا بتطوير أكثر من 60 منتجًا ذكيًا استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستخدم في 26 دولة."