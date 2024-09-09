"ثقة" تتعاون مع Google Cloud لتقديم حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال والابتكار

أعلنت شركة "ثقة" عن شراكة استراتيجية مع Google Cloud في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم نمو الأعمال والابتكار في مجال الحلول الذكية، حيث وقعت اتفاقية الشراكة بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة "ثقة"، المهندس عبدالإله الفارس، ومدير عام Google Cloud في المملكة العربية السعودية، الأستاذ بدر الماضي. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التشغيلية الاستراتيجية لشركة "ثقة".
من خلال هذه الشراكة، ستستفيد "ثقة" من تقنيات Google Cloud السحابية المتقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول شاملة في مجال تحليل البيانات من خلال دمج خبرة "ثقة" في الحلول الذكية مع البنية التحتية القوية وأدوات الذكاء الاصطناعي من Google Cloud، ستمكن هذه الشراكة من تسريع رحلات التحول الرقمي وتحقيق نتائج أعمال متميزة.
تمتلك "ثقة" خبرة واسعة وسجل حافل في تحسين العمليات التجارية لشركائها في جميع أنحاء المنطقة من خلال تنفيذ حلول أعمال تزيد الكفاءة وتعزز الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم في تسهيل التحول الرقمي وقيادة الشركاء نحو تبني التقنيات الرقمية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المشتركة.
تهدف هذه الشراكة مع Google Cloud إلى دعم الوصول إلى بنية تحتية سحابية عالمية المستوى واستخدام أحدث التقنيات من أحد أبرز مزودي الخدمات السحابية في العالم لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة.
وتحدث نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في "ثقة"، المهندس أحمد العلولا، قائلاً: "نحن واثقون أن هذه الشراكة ستتيح لنا تقديم قيمة مضافة لشركائنا، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون قوة دافعة لتمكين التقنيات والمنتجات التقنية لإحداث التحول في مختلف القطاعات والمجالات. نعتقد أن تعاوننا مع Google Cloud جزء أساسي من استراتيجية "ثقة" لتوظيف أحدث التقنيات الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تحقق تأثيرًا إيجابيًا لشركائنا في مختلف القطاعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وأضاف "العلولا" لدينا سجل حافل من الانجازات حيث قمنا بتطوير أكثر من 60 منتجًا ذكيًا استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستخدم في 26 دولة."
وأعرب الأستاذ بدر الماضي، مدير عام Google Cloud في المملكة العربية السعودية: عن سعدتنا في Google Cloud بالشراكة مع "ثقة" في المملكة العربية السعودية. تجمع هذه الشراكة بين خبرة "ثقة" في مجال الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لـ Google Cloud، ونحن نعتقد أنها ستمكن المؤسسات في جميع أنحاء المملكة من تسريع التحول الرقمي وتحقيق أهدافها التجارية."