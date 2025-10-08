"توكلنا" ينطلق بمفهومه الشامل ويقدم أكثر من 1000 خدمة لـ 34 مليون مستخدم

ويشمل "توكلنا" خدمات شخصية وأسرية مثل الهوية الوطنية والإقامة، والعنوان الوطني، والإرشاد الأسري، إلى جانب الخدمات الصحية مثل استعراض التطعيمات والمواعيد الطبية، والخدمات التعليمية المرتبطة بالمدارس والجامعات، وخدمات الحج والعمرة، والمحفظة الرقمية، إضافة إلى الاستعلامات الحكومية، وخدمات النقل، والفعاليات، والتذاكر، وغيرها.