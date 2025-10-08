"توكلنا" ينطلق بمفهومه الشامل ويقدم أكثر من 1000 خدمة لـ 34 مليون مستخدم

في خطوة تعكس تسارع مسيرة التحول الرقمي في المملكة، انطلقت اليوم الحملة الوطنية للتطبيق الوطني الشامل "توكلنا" بمفهومه الجديد، بوصفه منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 1000 خدمة يستفيد منها أكثر من 34 مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين والزائرين داخل المملكة، عبر واجهة آمنة وسهلة الاستخدام.
ويشارك في هذه الحملة أكثر من 250 جهة حكومية للتعريف بخدماتها المتاحة عبر التطبيق، على أن تستمر الحملة حتى 31 ديسمبر 2025م، بهدف تعزيز الاعتماد على "توكلنا" كقناة وطنية موحدة لتقديم الخدمات الرقمية.
ويُمثل التطبيق أداة استراتيجية لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توحيد الخدمات الحكومية والخاصة في منصة واحدة، ما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.
وتتضمن الحملة التعريف بالممكنات الرقمية التي يوفرها "توكلنا" وخدماته المتنوعة، مع تحفيز الجهات الحكومية على إضافة مزيد من خدماتها للتطبيق، بما يعزز من شموليته وكفاءته في تلبية احتياجات المستخدمين اليومية.
ويشمل "توكلنا" خدمات شخصية وأسرية مثل الهوية الوطنية والإقامة، والعنوان الوطني، والإرشاد الأسري، إلى جانب الخدمات الصحية مثل استعراض التطعيمات والمواعيد الطبية، والخدمات التعليمية المرتبطة بالمدارس والجامعات، وخدمات الحج والعمرة، والمحفظة الرقمية، إضافة إلى الاستعلامات الحكومية، وخدمات النقل، والفعاليات، والتذاكر، وغيرها.
ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري "Google Play" و"Apple Store"، واستعراض باقة الخدمات الرقمية المتاحة، والاستفادة من تجربة متكاملة وآمنة تسهّل الحياة اليومية للمستخدمين في مختلف القطاعات.