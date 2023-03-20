المدينة الرياضية بالخرج.. مشروع الـ120 مليونًا متوقف ولم يُنجز منذ 12 عامًا!

وأضاف: "حقيقة، لا بد من تدخُّل عاجل من قِبل وزارة الرياضة؛ كي تعود الحياة للمشروع مرة أخرى، فعودته وإنجازه سيصبان في مصلحة أندية الخرج كافة التي لديها منافسات في مختلف المسابقات والدرجات، كما أنه سيساهم في نهضة الرياضة بشكل عام في المحافظة؛ كون المدينة تضم بين جنباتها ملعبًا رئيسيًّا وملعبًا أولمبيًّا، وصالة رياضية متكاملة، وصالة ألعاب مختلفة، ومسبحًا، ومقرًّا لمعسكر رياضي.. وكل هذا يؤكد أن وجود المدينة الرياضية بمحافظة الخرج إضافة للمحافظة، ليس فقط على المستوى الرياضي بل على الأصعدة كافة، كالمناسبات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، وغيرها".