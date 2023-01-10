"ملكية ينبع" تحصد الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثالث

وتفصيلاً، تهدف الجائزة العربية للتشغيل والصيانة إلى تشجيع الممارسات الصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في البلدان العربية، لرفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال وتشجيع المبادرة والإبداع لدى القطاعين العام والخاص وإظهار وطرح التجارب والتطبيقات الفعّالة الناجحة لترسيخ أهمية التشغيل والصيانة، إضافة إلى نشر ثقافة التميز في قطاع التشغيل والصيانة في العالم العربي من خلال قياس مدى التقدم والتطور في أداء الجهات العاملة بقطاع التشغيل والصيانة، ومدى تطبيقها للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات ومساعدة المؤسسات والأفراد على تحسين جودة الأعمال والأداء لديها بصورة مستمرة.