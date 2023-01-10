"ملكية ينبع" تحصد الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثالث
محليات

"ملكية ينبع" تحصد الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثالث

نظير حصدها أفضل هيئة دعمت الصيانة في الاستدامة والبيئة 2022
واس
واس

حصدت الهيئة الملكية بينبع، الجائزة العربية للتشغيل والصيانة بفرعها الثالث، نظير حصولها على أفضل هيئة دعمت دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة للعام 2022 في العالم العربي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة، والمقام خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الجاري بالرياض، تحت شعار "دور الصيانة في الاستدامة والبيئة والطاقة النظيفة".

وتفصيلاً، تهدف الجائزة العربية للتشغيل والصيانة إلى تشجيع الممارسات الصحيحة في تنفيذ وأداء أعمال التشغيل والصيانة في البلدان العربية، لرفع مستوى أداء العاملين والشركات في هذا المجال وتشجيع المبادرة والإبداع لدى القطاعين العام والخاص وإظهار وطرح التجارب والتطبيقات الفعّالة الناجحة لترسيخ أهمية التشغيل والصيانة، إضافة إلى نشر ثقافة التميز في قطاع التشغيل والصيانة في العالم العربي من خلال قياس مدى التقدم والتطور في أداء الجهات العاملة بقطاع التشغيل والصيانة، ومدى تطبيقها للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات ومساعدة المؤسسات والأفراد على تحسين جودة الأعمال والأداء لديها بصورة مستمرة.

ويأتي حصول الهيئة الملكية بمحافظة ينبع على الجائزة في إطار الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للهيئة الملكية لارتقاء مستوى ‫جودة الحياة بمدينة ‫ينبع الصناعية، ومواكبة رؤية السعودية 2030.

الهيئة الملكية بينبع
الصيانة الدورية
رؤية السعودية 2030
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البيئة
الطاقة النظيفة
الجائزة العربية للتشغيل والصيانة

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