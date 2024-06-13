"التأمينات الاجتماعية" تعلن استمرار تقديم خدماتها في إجازة عيد الأضحى

وأفادت أن بإمكان العملاء التواصل مع مركز اتصال خدمة العملاء عبر الرقم 8001243344 وكذلك الاستفادة من خدمة الزيارة الافتراضية من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.gosi.gov.sa خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 14 يونيو من الساعة 2 مساء وحتى الساعة 8 مساء، ويوم السبت 15 يونيو من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساء. فيما سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو الذي يوافق يوم العيد يوم إجازة.