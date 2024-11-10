15 سنة سجناً ومليون غرامة.. "الأمن العام" يحذّر المتورّطين في إيواء المخالفين وتشغيلهم

حذَّر الأمن العام من عقوبة كل مَن يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أيّ مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال.
وعن العقوبة المنتظرة، أوضح الأمن العام أن هذه الجريمة يعاقب فاعلها بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل، ومصادرة السكن الذي أُعد بشكلٍ خاصٍ لإيواء مخالف أمن الحدود أو استُخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان المسكن -محل المصادرة- يتعلق به ملك الغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.
وأكّد الأمن العام أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والمُخلة بالشرف والأمانة، مشدداً على أن البلاغ عمَّن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو مَن ينقلهم أو مَن يوفّر لهم المأوى أو مَن يقدم لهم أيّ مساعدة، واجبٌ وطني.
ودعا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال برقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في بقية مناطق المملكة.