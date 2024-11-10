15 سنة سجناً ومليون غرامة.. "الأمن العام" يحذّر المتورّطين في إيواء المخالفين وتشغيلهم

وعن العقوبة المنتظرة، أوضح الأمن العام أن هذه الجريمة يعاقب فاعلها بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل، ومصادرة السكن الذي أُعد بشكلٍ خاصٍ لإيواء مخالف أمن الحدود أو استُخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان المسكن -محل المصادرة- يتعلق به ملك الغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.