ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء أمس الخميس الموافق 14 من ذي الحجة لعام 1445هـ, المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، الذي يهدف إلى التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته ودلائل قدرته، والتعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه، وعرض سيرة نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها, وتأتي الزيارة ضمن البرامج الثقافية التي أعدتها الوزارة لضيوف البرنامج خلال زيارتهم المدينة المنورة .
واطلع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج على أقسام المعرض والمتحف بدءاً من جناح الأنبياء ــ عليهم الصلاة والسلام ــ وكأنك تراهم، وجناح النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، ثم جناح مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً، وكذلك تجولوا في الجناح الخاص بالأدوات التي استخدمها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، ثم جناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.
كما شاهد الضيوف الأفلام والصور التي تحكي واقع الدين الإسلامي السمح والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من خلال استخدام وسائل العرض الحديثة من لوحات 'جرافيكس' ثلاثية الأبعاد والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي.
وعبّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج عن سعادتهم وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وموجزة، تبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي الذي يعد جزءًا من تاريخها العظيم، مؤكدين تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرّف الحجاج على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع, مقدمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم مثل هذه الزيارات الإثرائية.