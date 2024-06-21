ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

وعبّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج عن سعادتهم وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وموجزة، تبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي الذي يعد جزءًا من تاريخها العظيم، مؤكدين تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرّف الحجاج على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع, مقدمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة, كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيم مثل هذه الزيارات الإثرائية.