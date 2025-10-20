NHC تبدأ البيع في مشروع الندى ضمن وجهة بوابة مكة

ويتميز المشروع بتكامله مع وفرة المرافق والخدمات الأساسية، ويقع ضمن وجهة بوابة مكة التي تطورها NHC في موقع استراتيجي على طريق الليث وكذلك قرب طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة، وتُعد الوجهة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات تطورها الشركة داخل حدود الحرم المكي.