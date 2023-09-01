في طريف.. القنص وتربية الصقور هواية متأصّلة عبر الأجيال

تُعدّ هواية القنص وتربية الصقور من الهوايات الجميلة التي اشتهر بها أبناء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية منذ القدم، وما زال الكثير منهم متمسّكًا بها إلى يومنا هذا، خاصة من قبل بعض الشباب الذين جعلوا من تربية الطيور الجارحة التي يمتلكونها هواية لا يبتعدون عنها.