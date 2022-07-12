مكة المكرمة.. مصادرة وإتلاف 4 أطنان لحوم فاسدة و340 رأس غنم و105 ذبائح فاسدة

وواصلت‫ بلدية الشوقية الفرعية جهودها في إشعار ملاك عددٍ من الشاحنات والمعدات من استمرار وقوفها داخل الأحياء ‏ووضع ملصقات تتضمن مهلة لتحريكها، وفي حال عدم التجاوب.