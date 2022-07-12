مكة المكرمة.. مصادرة وإتلاف 4 أطنان لحوم فاسدة و340 رأس غنم و105 ذبائح فاسدة

كثفت البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على اللحوم المخزنة والمسالخ للحفاظ على الصحة العامة وصادرت أربعة آلاف كيلو لحوم و445 أغنام مجهولة .
وتفصيلاً كثفت بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية على المطابخ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية في عمليات الذبح والسلخ بطرق صحية وآمنة أسفر عنها وإتلاف 105 من الذبائح الفاسدة والمخزنة بطرق غير صحية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.
كما واصلت بلدية الشرائع الفرعية جولاتها الميدانية لمتابعة الظواهر السلبية في عددٍ من المواقع ضمن النطاق الإشرافي أسفر عنها ضبط 4 مسالخ مخالفة ومصادرة 340 رأسًا من الماشية وتسليمها إدارة المجازر.
ومن جانب آخر، ضبطت بلدية الزيمة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية 4 أطنان من اللحوم الفاسدة لسوء النقل والتخزين داخل مركبة غير مخصصة لذلك بطريق المغمس تم اتخاذ اللازم حيالها وإتلاف كامل الكمية حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
وواصلت بلدية الشوقية الفرعية جهودها في إشعار ملاك عددٍ من الشاحنات والمعدات من استمرار وقوفها داخل الأحياء ووضع ملصقات تتضمن مهلة لتحريكها، وفي حال عدم التجاوب.
وسيتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفين حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
ومن جانب آخر دعت أمانة العاصمة المقدسة إلى المسارعة بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال رقم البلاغات البلدية الموحد940.