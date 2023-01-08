مذكرة تفاهم بين برنامج تطوير الثروة الحيوانية وملكية الجبيل لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بجازان

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل مكانةً عالميةً متقدمة في مجموعة دول العشرين، ومركزًا متقدمًا في معدل النمو الاقتصادي بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي عملت عليها رؤية 2030، ومن أهم القطاعات التي ساهمت في هذا النمو، قطاعا الزراعة والصناعة؛ حيث ساهم قطاع الزراعة في زيادة المحتوى المحلي بقرابة 72 مليار ريال بمعدل نمو 7.8% مقارنة بالعام الماضي، وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي يتراوح بين 50- 60% من اللحوم الحمراء والأسماك، أما قطاع الصناعة فقد نجح في زيادة عدد المصانع الغذائية بنسبة 200% مسجلًا 1023 مصنعًا حتى منتصف 2022م باستثمارات تجاوزت 88 مليار ريال.