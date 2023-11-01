"بشر" تقيم اللقاء الشهري الـ31 بعنوان "الإنسانية في بيئة العمل"

يقام اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، اللقاء الشهري لجمعية الموارد البشرية "بشر"، تحت عنوان "الإنسانية في بيئة العمل"؛ وذلك امتدادًا لسلسلة مبادرات الجمعية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية سوق العمل ومساهمته في التنمية الوطنية.
ويستضيف اللقاء الـ(31) الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء افتراضيًّا عبر تطبيق "زوم"، المتخصص في الموارد البشرية وبيئة العمل "عبدالمحسن سلمان الهويدي".
ويناقش اللقاء كثيرًا من المحاور الرئيسية والحيوية في مجال العلاقات الإنسانية في بيئة العمل؛ حيث سيتم التعريف بماهية العلاقة الإنسانية في بيئة العمل، واستعراض فوائد العلاقة الإنسانية في بيئة العمل، كما يسلط اللقاءُ الضوءَ على أسلوب المعاملات الإنسانية.