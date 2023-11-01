"بشر" تقيم اللقاء الشهري الـ31 بعنوان "الإنسانية في بيئة العمل"

ويناقش اللقاء كثيرًا من المحاور الرئيسية والحيوية في مجال العلاقات الإنسانية في بيئة العمل؛ حيث سيتم التعريف بماهية العلاقة الإنسانية في بيئة العمل، واستعراض فوائد العلاقة الإنسانية في بيئة العمل، كما يسلط اللقاءُ الضوءَ على أسلوب المعاملات الإنسانية.