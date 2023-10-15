في يومهم العالمي.. "السلمي" للمديرين: اهتموا بالابتكار والإبداع

ووجّهت في هذه المناسبة رسالة إلى كل قادة المنظمات، وعلى المستويات كافة، بأهمية الإبداع، والأفكار الإبداعية، والابتكار في المبادرات، وضرورة خلق بيئة مناسبة لذلك، وخصوصًا أننا نعيش اليوم في ظل التحولات السريعة، التي تشهدها القطاعات كافة في ظل تسارُع تقني ومعرفي غير مسبوق، وفي ظل تنافسية محلية وعالمية.. وحتى يتحقق للمنظمات التميز في الأداء المؤسسي كان لا بد من التركيز على "رأس المال الفكري"؛ باعتبار العنصر البشري اليوم هو الأساس في "الابتكار والإبداع"؛ لتحقيق التنافسية في القطاعات كافة.