بعد استشهاد 4 من عناصرها أمس.. "آركو" تدين استهداف الاحتلال لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

بدوره، أشاد أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري بالدور البطولي للعاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وطالب بتأمين الحماية اللازمة لأطقمها الإسعافية؛ لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني من خلال استهدافها للمدنيين والمنشآت الخدمية ومنها الصحية وطواقم الإسعاف، والحصار الجائر، وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقطع الكهرباء والماء وغير ذلك من الانتهاكات التي تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية.