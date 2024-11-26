بحضور الامير الوليد بن ناصر انطلاق فعاليات هوريكا الرياض 2024 ومعرض الشوكولاتة والحلويات

افتتح معرض هوريكا الرياض 2024 في دورته الثالثة عشرة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور شخصيات بارزة أبرزها الأستاذة ميادة بدر، الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون الطهي، وصاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مكاتفة”، إلى جانب عددٍ من السفراء وكبار رجال الأعمال من المملكة وخارجها.
ويُقام المعرض بالتزامن مع معرض الشوكولاتة والحلويات في دورته الثانية، الذي يُضيف طابعًا فريدًا من الإبداع في مجال الحلويات وفنون الطهي. يستمر الحدثان حتى 27 نوفمبر، ويستقطبان نخبة من العلامات التجارية العالمية، والطهاة المحترفين، والمبتكرين في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات.
يعد هوريكا الرياض هذا العام الأكبر في تاريخه، حيث يمتد على مساحة 29,000 متر مربع، ويستضيف أكثر من 400 عارض يمثلون 20,000 علامة تجارية من 48 دولة، موزعين على 8 أجنحة دولية. ويعكس المعرض التنوع الثقافي والابتكار في مجال الضيافة، ويشكل منصة متميزة لعرض أحدث المنتجات والخدمات في هذا القطاع.
شهد اليوم الأول تكريم الأستاذة ميادة بدر لدورها في دعم وتعزيز الثقافة الطهوية بالمملكة. كما انطلقت مجموعة من المسابقات التفاعلية، أبرزها مسابقات الطهي، وتصميم الموكتيلات، وتحضير القهوة، التي جذبت أكثر من 100 مشارك من المملكة والعالم، تحت إشراف لجان تحكيم دولية.
يتميز المعرض هذا العام بسلسلة من الجلسات التفاعلية تحت عنوان The Talks، التي تناقش قضايا مهمة في قطاع الضيافة بحضور خبراء عالميين. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف معرض الشوكولاتة والحلويات أكثر من 40 فعالية متخصصة، يقدم خلالها كبار الطهاة أحدث الإبداعات في عالم الحلويات والشوكولاتة.
كما يبرز تحدي “نخبة الطهاة السعوديين”، الذي يشهد تنافسًا بين الطهاة السعوديين لتقديم أفضل الأطباق التقليدية بروح عصرية، أمام لجنة تحكيم عالمية تضم طهاة حائزين على جوائز دولية مرموقة.
يؤكد هوريكا الرياض ومعرض الشوكولاتة والحلويات مكانة المملكة كمركز ريادي لقطاع الضيافة والأغذية والمشروبات، حيث يجمع الخبراء والعلامات التجارية العالمية تحت سقف واحد، ويوفر فرصًا لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية.
يُعد هوريكا حدثًا سنويًا مرموقًا انطلق منذ 30 عامًا، ويمثل اليوم منصة رائدة تجمع أبرز العلامات التجارية وخبراء الصناعة في مجال الضيافة، مما يعزز من تطور القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.