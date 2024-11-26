بحضور الامير الوليد بن ناصر انطلاق فعاليات هوريكا الرياض 2024 ومعرض الشوكولاتة والحلويات

يعد هوريكا الرياض هذا العام الأكبر في تاريخه، حيث يمتد على مساحة 29,000 متر مربع، ويستضيف أكثر من 400 عارض يمثلون 20,000 علامة تجارية من 48 دولة، موزعين على 8 أجنحة دولية. ويعكس المعرض التنوع الثقافي والابتكار في مجال الضيافة، ويشكل منصة متميزة لعرض أحدث المنتجات والخدمات في هذا القطاع.