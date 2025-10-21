"ملكية الرياض": الكود العمراني لوادي حنيفة يعزز التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة

أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده يمثل خطوة محورية في الارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة، من خلال تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الطابع الطبيعي للمنطقة، مشيرة إلى أن وادي حنيفة يُعد مثالًا بارزًا على نجاح هذا النهج في دمج التنمية مع استدامة البيئة.