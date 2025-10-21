"ملكية الرياض": الكود العمراني لوادي حنيفة يعزز التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة

أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده يمثل خطوة محورية في الارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة، من خلال تحقيق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الطابع الطبيعي للمنطقة، مشيرة إلى أن وادي حنيفة يُعد مثالًا بارزًا على نجاح هذا النهج في دمج التنمية مع استدامة البيئة.
ويهدف الكود العمراني إلى رفع جودة المشهد الحضري في منطقة وادي حنيفة، عبر تنظيم أشكال واجهات المباني وتكاملها مع طبيعة الوادي، وتحديد الارتفاعات بما يتناسب مع تضاريس المنطقة. كما يشجع الكود على استخدام المواد المحلية والتصاميم المستوحاة من البيئة المحيطة، بما يعزز الانسجام البصري ويحافظ على الهوية العمرانية.
كما يركز الكود على حماية الطابع الطبيعي للوادي والحد من التشوهات البصرية في المشهد العام، إضافة إلى تحسين جودة الحياة لسكان المناطق المجاورة عبر تعزيز المساحات الخضراء والممرات المفتوحة التي تربط بين البيئة الطبيعية والعمرانية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تطوير نموذج عمراني مستدام يُحتذى به في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بمبادئ التنمية البيئية المتكاملة.