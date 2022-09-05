أنا مدمن جوال أثناء القيادة.. "الجنيدل": حادث أوقفني وانتهى بدرس من طفلتي

حادث ذات صباح

ويروي "الجنيدل" قصة حادث وقع له، ويقول: "كثير ممن يركب معي في السيارة يلقي على مسامعي سيلاً من النصائح والمواعظ؛ والتحذير من مغبة ما أفعله؛ إلا أن ردي لهم جميعًا: (لا تقلقوا فأنا متحكم في الأمور وأقود منذ... عاماً). وفي إحدى المرات صباح يوم عمل تذكرت رسالة مهمة لا بد أن أبعثها إلى أحد الزملاء، وكنت في طريقي إلى العمل، وما كان مني إلا أن التقفت الجوال وشرعت في كتابة الرسالة وكان الطريق كما هو معروف في صباحات مدينة الرياض مكتظًا بالسيارات، ومع بدايات كتابتي الرسالة فوجئت بتوقف سيارة أمامي بشكل مفاجئ لم يتسن لي كبح جماح سيارتي، مما أدى إلى اصطدامي بها.. والحمد لله لم أصب ولا الشخص أمامي بأي أضرار سوى الأضرار المادية التي لحقت بسيارتي، وقطعًا كان الخطأ عليّ 100 %".