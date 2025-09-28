"الأرصاد": تقلبات جوية على 5 مناطق.. رياح نشطة وأمطار رعدية وتحذيرات متصاعدة

وفي الشأن البحري، أوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 45 كم/ساعة، وتصل في بعض الأجزاء إلى 50 كم/ساعة، مع احتمالية تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.