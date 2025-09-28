"الأرصاد": تقلبات جوية على 5 مناطق.. رياح نشطة وأمطار رعدية وتحذيرات متصاعدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلاً عن حالة الطقس المتوقعة في مناطق المملكة، متوقعًا استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من الرياض والشرقية ونجران، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
وبين المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير، مع هطولات مصحوبة برياح نشطة قد تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التقرير إلى تسجيل درجات حرارة مرتفعة في بعض المناطق، حيث بلغت في مكة المكرمة والمدينة المنورة 42 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة أدنى درجة حرارة صغرى بـ 19 درجة مئوية، في حين سُجلت رطوبة مرتفعة في جدة وجازان بنسبة وصلت إلى 85%.
وفي الشأن البحري، أوضح المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 45 كم/ساعة، وتصل في بعض الأجزاء إلى 50 كم/ساعة، مع احتمالية تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وأشار إلى أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر قد يصل إلى مترين، فيما تكون حالته ما بين خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصبح مائجًا على الأجزاء الجنوبية.
أما في الخليج العربي، فتهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 20 إلى 40 كم/ساعة، ويرتفع الموج حتى مترين، وتكون حالته متوسطة الموج على معظم الأجزاء.
وأكد المركز على ضرورة متابعة تحديثات الحالة الجوية من خلال قنواته الرسمية، واتخاذ الحيطة والحذر في المناطق المتأثرة بالأتربة أو الأمطار الرعدية.