ملتقى استدامة للتقنيات الزراعية الثاني يختتم أعماله بمشاركة تجاوزت 500 خبير ومهتم بالقطاع الزراعي

وشهد الملتقى تنظيم 12 ورشة عمل متخصصة تناولت تطبيقات الزراعة النسيجية وأبرز ممارساتها العلمية والعملية، قدمها متحدثون بارزون من داخل المملكة وخارجها، واستفاد منها أكثر من 300 مشارك من المزارعين والمتخصصين، فيما تضمن تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص في تقنيات الزراعة النسيجية، الذي التحق به 35 متدربًا، بما يعزز تأهيل كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات البحثية والتطبيقية في هذا المجال الحيوي.