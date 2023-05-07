تحت رعاية خادم الحرمين.. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطلق اجتماعاتها السنوية الأربعاء المقبل

وتشتمل الاجتماعات التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو الحالي، وتستمر أربعة أيام، على جلسات عامة رفيعة المستوى وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداث جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات؛ بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.