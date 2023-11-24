توظيف وجوائز تقديرية.. "الملاحة الجوية" تسدل ستار "فكرة ثون" بابتكارات نوعية

وفازت أربع مجموعات بالمسابقة، حيث فاز بالمركز الأول في مشروع إدارة وتنظيم حركة مغادرة الطائرات فريق "البحر الأحمر" من جامعة جدة، ويضم الطالبات أميرة الحامد وسديم السواط وذكرى الجغثمي، وفريق "جبال السروات من جامعة الملك خالد، ويضم الطالب فيصل القرني والطالبتين سارة الأحمري ورغد الشهري، وفاز بالمركز الأول في مشروع أتمتة إجراءات تقييم مخاطر السلامة فريق "وِجّ" من جامعة الطائفـ ويضم الطالبات أثير الحارثي ولينة الحارثي وليان الجعيد، وبالمركز الثاني: فريق "جبال الحجاز" من جامعة الملك عبدالعزيز، ويضم الطلاب عبدالله العويس وأحمد سيت وعمر عبدالباقي، وقد وقعت المجموعات الفائزة بالمراكز الأولى عقود توظيفهم في الشركة، بالإضافة إلى جوائز تقديرية، وحصلت المجموعة الفائزة بالمركز الثاني على جوائز تقديرية وفرص تدريبية بالشركة.