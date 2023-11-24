توظيف وجوائز تقديرية.. "الملاحة الجوية" تسدل ستار "فكرة ثون" بابتكارات نوعية

أطلقت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، النسخة الأولى من مسابقة "فكرة ثون"، وذلك بهدف تحفيز الابتكار والإبداع لدى الشباب السعودي من طلاب وطالبات الجامعات، وتقديم أفكار جديدة لتحسين سلامة الأجواء في المملكة، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجربة عملية واقعية وحقيقية ستكسبهم المزيد من الخبرات وتضيف لمسيرتهم العملية ومستقبلهم الواعد بإذن الله.
وانطلقت المسابقة في يوم ٣ سبتمبر ولاقت أصداءها في فترة وجيزة؛ حيث استقطبت ٦٦٥ طالبًا وطالبة من ٣٧ جامعة في المملكة، وفي 14 سبتمبر كان اليوم الأخير لاستقبال المشاركات وبدأت مرحلة التدقيق والفرز وتم اختيار وقبول 36 طالبًا وطالبة من 8 جامعات سعودية، وأسدلت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية الستار على مسابقة فكرة ثون والتي امتدت لأكثر من شهر ونصف تنافس خلالها 36 طالبًا وطالبة من 8 جامعات سعودية.
وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين خلال حفل تكريم الفائزين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبدالعزيز بن سالم الزيد، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس وهاج مطاوع، والمشرف على المسابقة المهندس عماد خريشي، وأعضاء الفريق القيادي في الشركة ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية.
وفازت أربع مجموعات بالمسابقة، حيث فاز بالمركز الأول في مشروع إدارة وتنظيم حركة مغادرة الطائرات فريق "البحر الأحمر" من جامعة جدة، ويضم الطالبات أميرة الحامد وسديم السواط وذكرى الجغثمي، وفريق "جبال السروات من جامعة الملك خالد، ويضم الطالب فيصل القرني والطالبتين سارة الأحمري ورغد الشهري، وفاز بالمركز الأول في مشروع أتمتة إجراءات تقييم مخاطر السلامة فريق "وِجّ" من جامعة الطائفـ ويضم الطالبات أثير الحارثي ولينة الحارثي وليان الجعيد، وبالمركز الثاني: فريق "جبال الحجاز" من جامعة الملك عبدالعزيز، ويضم الطلاب عبدالله العويس وأحمد سيت وعمر عبدالباقي، وقد وقعت المجموعات الفائزة بالمراكز الأولى عقود توظيفهم في الشركة، بالإضافة إلى جوائز تقديرية، وحصلت المجموعة الفائزة بالمركز الثاني على جوائز تقديرية وفرص تدريبية بالشركة.
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس عبدالعزيز الزيد، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على دعمها الكبير لقطاع الطيران المدني، وحرصها على توفير البيئة المناسبة للشباب السعودي لإطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم.
وأضاف: حدث فكرة ثون، إنجاز وطني هام في استقطاب العناصر الشابة، وتهيئتهم لسوق العمل، ومنذ بداية انطلاق الشركة كنّا حريصين على ابتكار وتطوير الأفكار داخليًا في برنامج فكرة، وبعد مضي عدة سنوات توصلنا لأن نضم مجموعة أكبر إلينا ونشركهم في عملية التفكير، وإيجاد الحلول للملاحة الجوية السعودية، ووقع الاختيار على الطلاب؛ لحيازتهم على أحدث التقنيات وتقاربهم من أساتذة الجامعات ومواكبتهم للمناهج التطويرية الداعمة لأهداف ورؤية المسابقة.
وتابع: في المرحلة الأخيرة؛ قيمنا الحلول المطروحة؛ تجاوزت النتائج توقعاتنا، وكان الطرح ثري جدًا وواعد، وختامًا أثق في أن جميع المشاركين مكسب لنا ولغيرنا، وبعد تخرجهم سيكون لديهم فرص عمل سواءً داخل الملاحة أو خارجها، وتوجهات رؤيتنا السديدة 2030 تدعم احتضان هؤلاء الشباب لتقديم الحلول وإثراء تجربتهم في كافة الجهات.
من جانبه، هنأ الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس وهاج بن حامد مطاوع الفائزين في المسابقة، مؤكداً فخره واعتزازه بهم وبابتكاراتهم التي من شأنها أن تساهم في تحسين الحركة الجوية في المملكة، وتعكس حجم المقدّرات التي تكتنزها البلاد من الثروة البشرية، ودورِها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس تمكينًا وتيسيرًا في مختلف مجالات العمل.
وأضاف أن المسابقة تعد خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف المملكة في مجال الابتكار والإبداع، وتطوير قدرات الشباب السعودي في مجال أنظمة الملاحة الجوية، وهي إحدى مبادرات الملاحة الجوية السعودية التي تهدف إلى المواءمة بين مخرجات القطاع الأكاديمي والاحتياجات الفنية للشركة في البُعد الابتكاري والإبداعي الذي يمنح الخرّيجين فرصة مثالية للعمل في بيئة احترافية، والعمل بشكل متكامل في كافة الجوانب التطويرية للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأكد المهندس عماد خريشي المشرف على برنامج فكرة ثون، أن الملاحة الجوية السعودية أطلقت المسابقة تحقيقاً للعديد من الأهداف أبرزها دعم الابتكار والابداع ومنح المتميزين من طلاب وطالبات الجامعات فرصة لتقديم امكاناتهم والالتقاء والاجتماع والتواصل مع نخبة من المختصين في مجال أنظمة الملاحة؛ لاكتساب الخبرات منهم والاستماع إلى أفكارهم وإبراز قدراتهم ومهاراتهم التقنية، ومنحهم فرص النمو والتطوير، وتبادل أوجه الخبرات معهم، وإشراكهم في التنفيذ، كما وفرت المسابقة لهم مشرفين من ذوي الخبرة والكفاءة للتواصل معهم وتذليل أي عقبات تواجههم.