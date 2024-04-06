عروض و"الشوكولاته" تتصدّر بـ"الضيافة".. كثافة متسوقين بأسواق مكة قبيل العيد

ووثق عدد من الصور جانبًا من إقبال المواطنين والمقيمين لشراء السلع الخاصة بعيد الفطر من المفارش والهدايا والحلويات بأنواعها والملابس وألعاب الأطفال؛ حيث تجذب الأسعار التنافسية التي تضعها المحلات لجذب أكبر قدر من المستهلكين، إضافة للعروض الخاصة التي وضعتها هذه المحالّ لبعض الأصناف، وخاصة أصناف الشوكولاتة المتنوعة، والتي لا تزال، طابع ضيافة العيد الذي يشاركه الأهالي مع ضيوفهم في مكة المكرمة.