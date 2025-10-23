في منتدى "TOURISE".. نائب رئيس "تطوير عسير" لـ"سبق": نسعى لأن تكون المنطقة وجهة سياحية عالمية على مدار العام

وأوضح "العمري" في تصريح خاص لـ"سبق" على هامش حفل توقيع الرعايات الخاصة بمنتدى "TOURISE 2025"، الذي أُقيم مساء أمس (الخميس) برعاية وحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة ورئيس المنتدى أحمد الخطيب، أن المنتدى يشكّل منصة مهمة تجمع نخبة من الأسماء المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات السياحة والفنادق والحجوزات الإلكترونية وغيرها، مؤكدًا أن هذا التنوع سيسهم في تطوير منظومة السياحة بالمملكة.