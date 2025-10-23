في منتدى "TOURISE".. نائب رئيس "تطوير عسير" لـ"سبق": نسعى لأن تكون المنطقة وجهة سياحية عالمية على مدار العام

أكد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير الدكتور عمرو العمري أن الهيئة تعمل وفق رؤية طموحة تهدف إلى جعل عسير وجهة سياحية عالمية على مدار العام، مشيرًا إلى أن شباب المملكة مرحّب بهم في المنطقة، ودورهم أساسي في تحقيق هذه الرؤية.
وأوضح "العمري" في تصريح خاص لـ"سبق" على هامش حفل توقيع الرعايات الخاصة بمنتدى "TOURISE 2025"، الذي أُقيم مساء أمس (الخميس) برعاية وحضور وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة ورئيس المنتدى أحمد الخطيب، أن المنتدى يشكّل منصة مهمة تجمع نخبة من الأسماء المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات السياحة والفنادق والحجوزات الإلكترونية وغيرها، مؤكدًا أن هذا التنوع سيسهم في تطوير منظومة السياحة بالمملكة.
وأضاف أن مشاركة هيئة تطوير عسير في المنتدى تأتي لإبراز المقومات السياحية الغنية للمنطقة، والتعريف بإمكاناتها الكبيرة وفرصها الواعدة، مبينًا أن استقطاب المستثمرين والمهتمين بالسياحة يُعد أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية عسير.
وأشار "العمري" إلى أن إقامة منتدى "TOURISE" لأول مرة في الرياض تُعد فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات العاملة في القطاع السياحي، مؤكدًا أهمية مشاركة الهيئة في هذا الحدث لدعم جهود وزارة السياحة في تطوير القطاع.
وفي ختام تصريحه، شدد نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير لـ"سبق" على أن شباب وشابات المنطقة يمتلكون فطرة الضيافة والقدرة على التعامل مع الزوار منذ القدم، وقال: "مهمتنا أن نطوّر قدراتهم ونخلق فرصًا لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة، ونرحب بجميع شباب المملكة وندعمهم ليكونوا قادة في هذا المجال داخل منطقة عسير".