"الربيعة": حالة التوأم النيجيري "حسنة وحسينة" مستقرة ويخضعان لرقابة مشدّدة بالعناية المركّزة

وكان الفريق الطبي والجراحي السعودي في عمليات فصل التوائم السيامية قد تمكّن بنجاحٍ من فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصُّصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصف الساعة نُفذت على 9 مراحل، وشارك فيها 39 من الاستشاريين والمختصّين والفنيين من أقسام: التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.