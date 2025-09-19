مجموعة stc تواكب احتفالات المملكة باليوم الوطني 95.. وتفاجئ عملائها بـ 3 سيارات مرسيدس و95 هدية فاخرةوعروض خاصة لمنتجاتها

وتفاعلا من موظفي مجموعة stc مع هذه المناسبة العظمية، جاء إعلان المجموعة لليوم الوطني هذا العام من خلال فيديوهات وصور التقطها الموظفين، تستكشف التراث الغني الذي تزخر به المملكة المادي والإنساني، والتنوع الثقافي والتقاليد العريقة، وتوثق لحضارتهاوتراثها والتطور الحضاري والعمراني، حيث حظي الفيديو بتفاعل واسع من العملاء بعد نشره عبر منصات المجموعة المختلفة.