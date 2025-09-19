مجموعة stc تواكب احتفالات المملكة باليوم الوطني 95.. وتفاجئ عملائها بـ 3 سيارات مرسيدس و95 هدية فاخرةوعروض خاصة لمنتجاتها

تواكب مجموعة stc احتفالات السعودية باليوم الوطني 95، بمفاجآت غير مسبوقة لعملائها تحت شعار "قصة نبدأها مع عملائنا ونهديهم اللي يستحقونه"، حيث ستقدم هدايا قيمة، وعروض استثنائية على منتجاتها.
ويأتي ذلك كجزء من حملة اليوم الوطني (وطن للحين نكتشفه) التي أطلقتها المجموعة لتعزيز قيم الانتماء، لاسيما وأن هذه المناسبة الوطنية الكبيرة تحظى باهتمام متعاظم من المواطنين والمقيمين.
وستقدم مجموعة stc ثلاث سيارات مرسيدس هدية لعملائها يتم السحب عليها عبر الدخول على تطبيق mystc، والإجابة على السؤال المطروح للدخول في السحب، إضافة إلى أنه سيتم اختيار 95 آخرين للفوز بجوائز أخرى، أبرزها أجهزة آيفون 17، وسماعات، وأجهزة تاب، وشاشات LED ، وأجهزة بلايستيشن.
كما ستقدم مجموعة stc عروض خاصة لليوم الوطني تتمثل في خصم 30% لباقة مفوتر برايم، و40% على الفايبر، و58% على أجهزة loT، و5% كاش باك على سوا، إضافة إلى جهاز تقسيط وملحقات مجانية، واشتراك مجاني لمدة 95 يوما على stc tv.
وتفاعلا من موظفي مجموعة stc مع هذه المناسبة العظمية، جاء إعلان المجموعة لليوم الوطني هذا العام من خلال فيديوهات وصور التقطها الموظفين، تستكشف التراث الغني الذي تزخر به المملكة المادي والإنساني، والتنوع الثقافي والتقاليد العريقة، وتوثق لحضارتهاوتراثها والتطور الحضاري والعمراني، حيث حظي الفيديو بتفاعل واسع من العملاء بعد نشره عبر منصات المجموعة المختلفة.
وستنظم مجموعة stc احتفالا لموظفيها يوم الاثنين المقبل 22 سبتمبر 2025 في المركز الرئيسي يشتمل فقرات متنوعة من بينها العرضة النجدية، ومشاركة أوركسترا السعودية، كما يتضمن أيضا سحب الموظفين على هدية عبارة على سيارة Audi Q5 موديل 2025 ، إضافة إلى جوائز متنوعة فخمة، وذلك كمبادرة من المجموعة لمشاركتهم فرحة اليوم الوطني.