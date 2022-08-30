4 ملايين نخلة في الشرقية تنتج أكثر من مليوني طن من الرطب والتمور سنويًا

بدوره، ذكر بائع الخضار والفواكه عبدالله الحمود، أن أسواق النفع العام تستقبل طيلة فصل الصيف من كل عام مختلف أنواع الرطب الذي يأتي في مقدمته رطب الماجي والغرى وتتراوح الأسعار للفلينة الواحدة بين 25 ريالًا إلى 50 ريالًا، وذلك بحسب الكمية والنوعية ومكان المزارع المستورد منها الرطب، مفيدًا أن موسم الرطب يعد موسمًا مهمًا للبائع والتاجر، حيث يشهد إقبال الكثير من المتسوقين الذين يفضّلون اقتناء الرطب لما له من قيمة غذائية عالية.