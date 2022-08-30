4 ملايين نخلة في الشرقية تنتج أكثر من مليوني طن من الرطب والتمور سنويًا

تنتج مزارع النخيل في المنطقة الشرقية الممتدة من محافظة الخفجي شمالًا إلى مركز سلوى جنوب محافظة الأحساء أكثر من 2.135.159 من الرطب والتمور التي تمثل أكثر من 30 صنفًا؛ أبرزها: الخلاص، البرحي، الشيشي، الغرى، البكيرة، الخنيزي، المواجي، الهلالي، وتستهدف مختلف أسواق الخضار والفواكه والنفع العام في مدن محافظات المملكة.
ويبلغ عدد النخيل في المنطقة الشرقية 4.042.524 نخلة، منها 3.431.533 نخلة مثمرة، وشهدت أسواق التمور في المنطقة خلال العام الماضي بيع 1.822.930 طنًا، وذلك من خلال المهرجانات التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ضمن فعاليات ومناسبات اليوم العالمي للغذاء التي تهدف إلى تنمية محصول الرطب في المنطقة والتعريف بأنواع التمور والصناعات التحويلية منها؛ إضافةً إلى دعم المزارعين ومنتجاتهم وإبراز القيمة الغذائية العالية للتمور.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: الوزارة تعمل على تثقيف وتوعية المزارعين على عمليات الإنتاج والحصاد من خلال المشاركة في القافلة الزراعية الإرشادية التي تجول مختلف مدن ومحافظات المملكة لتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من منصة تمور السعودية التي أطلقها المركز الوطني للنخيل والتمور وتهدف إلى زيادة مبيعات التمور من خلال إيجاد منافذ بيع جديدة.
وأضاف: الوزارة تعمل على دعم صغار المزارعين من خلال شراء التمور من المركز الوطني للنخيل والتمور الذي يعمل على استلام التمور والتعبئة والفرز والتغليف وإيداع المستحقات في حساب المستفيدين، إضافة إلى إعداد برامج إرشادية توعوية وإقامة المحاضرات وورش العمل والأيام الحقلية؛ للتعريف بأهمية النخيل والممارسات الزراعية السليمة للنخيل، وكذلك أهم الآفات التي تصيب النخيل وطرق مكافحتها والتعامل معها.
وأكد "المطيري" أن المملكة أولت القطاع الزراعي اهتمامًا كبيرًا؛ حيث قامت منذ وقت مبكّر بزراعة النخيل، ودعم المزارعين، وسنّ القوانين التي تسهم في المحافظة على أشجار النخيل وسلامتها، وتسهم في رفع وتحسين كفاءة إنتاجها من التمور وفق مواصفات قياسية تعنى بصحة الإنسان.
وأردف: المملكة أصبحت إحدى أكثر الدول إنتاجًا للتمور وصناعاتها المختلفة، حيث يبلغ عدد أشجار النخيل في المملكة أكثر من 31 مليون نخلة تنتج أكثر من 1.5 مليون طن من أصناف التمور، يتم بيعها في السوق المحلي للمستهلكين والمصانع المحلية.
وأشار إلى أن مزارع الرطب والتمور في المملكة حققت تطورًا كبيرًا في القطاع الزراعي ونموًا في الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى ما يتجاوز ٦١ مليار ريال، بما يعادل ٤.٠٢٪ من الناتج المحلي الغير نفطي، الأمر الذي أسهم في تحقيق المملكة نتائج متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي على مستوى العالم، وهو ما يعكس الجهود الذي تبذلها القيادة الرشيدة في هذا المجال الزراعي والإنمائي.
بدوره، ذكر بائع الخضار والفواكه عبدالله الحمود، أن أسواق النفع العام تستقبل طيلة فصل الصيف من كل عام مختلف أنواع الرطب الذي يأتي في مقدمته رطب الماجي والغرى وتتراوح الأسعار للفلينة الواحدة بين 25 ريالًا إلى 50 ريالًا، وذلك بحسب الكمية والنوعية ومكان المزارع المستورد منها الرطب، مفيدًا أن موسم الرطب يعد موسمًا مهمًا للبائع والتاجر، حيث يشهد إقبال الكثير من المتسوقين الذين يفضّلون اقتناء الرطب لما له من قيمة غذائية عالية.
وأفاد المزارع هاني الدبيبي بأن المنطقة الشرقية تمتاز بأراضٍ خصبة غنية بمختلف المعادن إضافة إلى وفرة مخزون المياه الجوفية والعيون النابعة التي تسهم في إنتاج محصود زراعي وافر وبجودة عالية.
وأشاد بدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين بالأسمدة والاحتياجات المادية، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات التوعوية ومحاربة السوسة الحمراء.
واعتبر شجرة النخيل من الأشجار التي لا تحتاج إلى عناية كبيرة عكس الأشجار الأخرى التي يجب الاعتناء فيها وتسميد تربتها سنويًا؛ بهدف إنتاج ثمار ذات جودة عالية.