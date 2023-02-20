بـ54 عملية ناجحة.. المملكة تحقق الريادة العالمية في فصل التوائم السيامية

وعن آلية تقييم حالة التوائم السيامية وماذا تحتاج إليه، يقول الدكتور الربيعة: إن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية يقيم كل توأم على حدة، حسب حالته ووضعه الصحي، لمعرفة الأعضاء المشتركة وحالتها، وعلى إثر ذلك يتم تحديد الفريق الطبي المشارك في العملية، فمثلًا يكون الالتصاق في الصدر فيتم تحديد الفريق المتخصص في الصدر، وأحيانًا في العمود الفقري فيتم اختيار الفريق المتخصص في ذلك المجال، وهكذا يتم تحديد كل حالة حسب أماكن الالتصاقات في أعضاء التوأم، واستشعارًا من المملكة لأهمية ذلك جمعت تلك التخصصات في مكان واحد.