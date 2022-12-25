أكثر من 330 عملية قلب مفتوح خلال 10 أشهر في القصيم

يُذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، استقبل 41598 مريضاً من داخل محافظات منطقة القصيم وخارجها، وذلك خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من هذا العام 2022م.