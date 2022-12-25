أكثر من 330 عملية قلب مفتوح خلال 10 أشهر في القصيم

تمكّن أطباء القلب في منطقة القصيم خلال الـ10 أشهر الماضية من إجراء عمليات قلب مفتوح تجاوزت 300 عملية أسهمت بفضل من الله في إنقاذ حياة المرضى، تكللت جميعها بالنجاح، ولله الحمد.
وأكّد تجمع القصيم الصحي أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم، أجرى 331 عملية جراحة قلب مفتوح ناجحة خلال فترة (يناير إلى أكتوبر) الماضي بمعدل 33 عملية في الشهر الواحد.
وكشف أن عمليات القلب المفتوح لكبار السن بلغ عددها 138 عملية من إجمالي عدد العمليات الجراحية المنفّذة، في حين بلغت عمليات القلب المفتوح للأطفال وصغار السن 193 عملية جراحية.
يُذكر أن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، استقبل 41598 مريضاً من داخل محافظات منطقة القصيم وخارجها، وذلك خلال الفترة (يناير- أكتوبر) من هذا العام 2022م.