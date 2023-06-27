نرصد سلامتها وظروف تخزينها.. 103 زيارات ميدانية لمتابعة الأدوية بمكاتب شؤون الحج

وتستمرّ أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية حتى انتهاء موسم الحج؛ للتحقق من سلامة المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والاطلاع على مدى الالتزام بظروف التخزين المنصوص عليها، وعدم وجود أي أدوية أو مستحضرات صيدلانية متبقية أو رجيعة من الأعوام السابقة، والتأكد من استخدام "الأدوية المقيدة" وفق الأنظمة المعمول بها دوليًّا ضمن نطاق أفراد البعثة، إضافةً إلى التحقق من مطابقة الكميات الموجودة في المقرات الطبية مع الكميات التي تم فسحها من قبل الهيئة في منافذ الفسح.