جهود في إنفوجرافيك.. تعرّف على أطوال شبكات السيول بمكة والمشاعر المقدسة

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على "تويتر" ووفق إنفوجرافيك مُصدر بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ جهود أمانة العاصمة المقدسة في تجهيز شبكات السيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ، والتى تضمنت أطوال شبكة سيول بمكة المكرمة بطول 282159.