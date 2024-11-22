"أيام بنغلاديش" تستعرض ثقافتها الغنية ضمن الفعاليات المقامة في حديقة السويدي بالرياض

تتمتع بنغلاديش بثقافة غنية ومتنوعة تمتد جذورها إلى تاريخ طويل من التقاليد العريقة والتأثيرات الإقليمية المتنوعة، وتجمع هذه الثقافة بين الفنون، والفلكلور، والأطعمة، والعادات الاجتماعية، مما يجعلها نموذجاً مميزاً للتنوع الثقافي والجمال الإنساني، ويظهر ذلك جلياً من خلال فعاليات "أيام بنغلاديش"، المقامة في حديقة السويدي بالرياض، تحت مظلة مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين التي أطلقتها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه تحت شعار "انسجام عالمي" والتي تعد مثالاً حياً على تنوع وغنى الثقافة البنغلاديشية.