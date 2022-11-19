المملكة تشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس شراكة التنمية الرقمية بالبنك الدولي

واستعرضت الاجتماعات مشهد سياسات التنمية الرقمية عالميًّا، وأثر المشاريع والمبادرات السابقة على الدول المستهدفة، والمشاريع والمبادرات المستقبلية لعام 2023م، إضافة إلى حلقات نقاش لاستراتيجية التنمية الرقمية المحدثة DDP 2.0؛ حيث تهدف شراكة التنمية الرقمية إلى مواءمة وتكامل الجهود العالمية من خلال تعزيز مساهمة سياسات التنمية الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل لتمكين الدول النامية من التغلب على التحديات الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات، وبناء بيئة تنظيمية وبنى تحتية رقمية متكاملة تحسن جودة الحياة وتسرع الوصول لأهداف التنمية المستدامة.