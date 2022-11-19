المملكة تشارك في الاجتماعات السنوية لمجلس شراكة التنمية الرقمية بالبنك الدولي

شاركت المملكة في الاجتماعات السنوية لمجلس "شراكة التنمية الرقمية"؛ وذلك في مقر البنك الدولي في العاصمة النمساوية "فيينا" خلال المدة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، في أول مشاركة لها منذ انضمامها إلى الشراكة في 14 سبتمبر الماضي؛ حيث يمثلها في تلك الاجتماعات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
وقدّمت (سدايا) خلال أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس "شراكة التنمية الرقمية"، عرضًا عن رحلة التحول في المملكة والمنجزات الوطنية، والسياسات العامة في هذا الإطار، وأبرز الأولويات في شراكة التنمية الرقمية المتوائمة مع مسارات عمل شراكة التنمية الرقمية، وأوجه العمل المشترك لدعم الدول النامية في تحقيق سياسات متكاملة للتنمية الرقمية.
واستعرضت الاجتماعات مشهد سياسات التنمية الرقمية عالميًّا، وأثر المشاريع والمبادرات السابقة على الدول المستهدفة، والمشاريع والمبادرات المستقبلية لعام 2023م، إضافة إلى حلقات نقاش لاستراتيجية التنمية الرقمية المحدثة DDP 2.0؛ حيث تهدف شراكة التنمية الرقمية إلى مواءمة وتكامل الجهود العالمية من خلال تعزيز مساهمة سياسات التنمية الرقمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل لتمكين الدول النامية من التغلب على التحديات الرقمية وتعظيم الاستفادة من البيانات، وبناء بيئة تنظيمية وبنى تحتية رقمية متكاملة تحسن جودة الحياة وتسرع الوصول لأهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أعلنت خلال فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، انضمام المملكة العربية السعودية إلى شراكة التنمية الرقمية، تحت مظلة البنك الدولي، وتمويلها بمبلغ 5 ملايين دولار، وهي شراكة تعاونية بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الدول النامية على الاستفادة من الابتكارات الرقمية؛ لحل بعض القضايا الأكثر تحديًا.
وستسهم المملكة بدعم المبادرات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية الرقمية على مستوى المنطقة والعالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي عبر التعاون مع البنك الدولي والدول والمنظمات الشريكة.