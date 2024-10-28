بالتعاون مع سفارة المملكة.. "الندوة العالمية" تدشن قافلتها الطبية الثالثة في السنغال

نفّذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين، قافلتها الجراحية الثالثة في المستشفى العام بمنطقة أنجوم في بودرو بسان لويس لمدة (7) أيام، تحت رعاية وزارة الصحة السنغالية.
وتكوّن الفريق الطبي لإجراء العمليات الجراحية من طاقم أطباء محليين مع الأطباء السعوديين والمصريين.
وأوضح مدير مكتب الندوة في السنغال فتحي عيد، أن التعاون مستمر بشكل فعال مع وزارة الصحة بالسنغال ومن المتوقع إجراء (300) عملية جراحية وأكثر من (1000) كشف طبي مع توزيع الأدوية المجانية على المرضى.
وقدّم "عيد" شكره للسفير السعودي بالسنغال سعد بن عبدالله النفيعي، على تعاونه المستمر وتذليل كل العقبات، وترحيبه بالأطباء الذين وصلوا من المملكة لإجراء العمليات الجراحية وزيارته المتكررة لمخيم القافلة الطبي.
بدورهم، عبّر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، سائلين الله أن يُديم على المملكة قيادتها وأمنها واستقرارها.