بالتعاون مع سفارة المملكة.. "الندوة العالمية" تدشن قافلتها الطبية الثالثة في السنغال

نفّذت الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، بالتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين، قافلتها الجراحية الثالثة في المستشفى العام بمنطقة أنجوم في بودرو بسان لويس لمدة (7) أيام، تحت رعاية وزارة الصحة السنغالية.