جراحة استباقية عاجلة تُنقذ مريضًا من ورم مؤكّد في "تخصصي الطائف"

ظلّ مريضٌ في العقد الثاني من العمر يعاني من صداع مستمرّ مع اضطراب مُلاحظ في السلوك، حتى قررَ التوجه لمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، عضو تجمع الطائف الصحي؛ لتتم مُباشرة حالته، وهُنا تُعرف تفاصيل الحالة.
وتمّ عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، وتبيّن وجود تَشوّه كهفي نزفي في بطينات الدماغ؛ وهو عبارة عن مجموعة من الشعيرات الدموية الصغيرة غير الطبيعية التي تسبّب ورمًا في الدماغ، ويظهر على شكل يشبه حبة التوت.
وقرر فريق جراحة المخ والأعصاب إجراء جراحة عاجلة استغرقت أكثر من 4 ساعات، تمّ خلالها استخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق؛ حيث تمت إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية المحيطة بالنخاع حتى الوصول إلى مكان التشوه الكهفي واستئصاله بالكامل وتنظيف النزيف المحيط به، دون وقوع أي ضرر أو تأثر للنسيج العصبي.
وبعد نجاح العملية والاطمئنان عليه تم تنويم المريض ليغادر بعد ذلك المستشفى وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، على أن يستكمل المتابعة الدورية بالعيادات الخارجية.