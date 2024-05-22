جراحة استباقية عاجلة تُنقذ مريضًا من ورم مؤكّد في "تخصصي الطائف"

وقرر فريق جراحة المخ والأعصاب إجراء جراحة عاجلة استغرقت أكثر من 4 ساعات، تمّ خلالها استخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق؛ حيث تمت إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية المحيطة بالنخاع حتى الوصول إلى مكان التشوه الكهفي واستئصاله بالكامل وتنظيف النزيف المحيط به، دون وقوع أي ضرر أو تأثر للنسيج العصبي.