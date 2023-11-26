"ملتقى أسبار"... تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقود إلى تبنيها ودمجها في العمل الصحفي

وذكر التقرير أنه عند الحديث عن استشراف دمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية السعودية فإن ذلك يقودنا لزامًا إلى النظر في مجموعة المبادئ التي تسهم بدورها في التعامل مع معطيات الحاضر؛ وذلك على أسس علمية رشيدة تُستقى من الخبرات والتجارب المتراكمة والتماثلية التي سبقت بها بعض الدول، والمؤسسات الإعلامية الرائدة في توظيف تلك التقنيات؛ حيث إن المعاني الضمنية للاستشراف تؤدي بالضرورة إلى النظر في الشيء البعيد، ومحاولة التعرف عليه، واتخاذ الطرق والمنهجيات، وقراءة الحاضر؛ وذلك بناءً على مشاهدات شخصية تقرأ مجرى الأحداث، وتتنبأ بحدوثها إلى جانب الاسترشاد بلغة المنطق، والأرقام.