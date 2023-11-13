"أمانة العاصمة المقدّسة" تستعد للحالات المطرية بـ 3 آلاف فرد و1147 معدّة

وأوضحت الأمانة أنه تم وضع خطة مرحلية لمواجهة الحالات المطرية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث اعتمدت على 3 مراحل رئيسة: المرحلة الأولى وهي ما قبل هطول الأمطار، والمرحلة الثانية أثناء هطول الأمطار والتعامل معها بشكل مباشر، والمرحلة الثالثة فتشمل تنفيذ الخطة المتعلقة بما بعد الأمطار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد حصر المواقع المتضررة من قبل الإدارات المختصة والبلديات الفرعية ومتابعة أعمال معالجتها وإعداد التقارير النهائية ورفعها لجهات الاختصاص، وبيّنت للجميع أنها تستقبل البلاغات عن طريق الاتصال الموحد (940) أو واتساب الأمانة (0539400940).