"المسند": مربعانية الصيف تبدأ في 7 يونيو وتستمرّ لمدة 40 يومًا

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن مربعانية الصيف تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو "غدًا"، وتستمرّ لمدة أربعين يومًا تقريبًا، وتشمل طالع الثريا والدبران والهقعة.
وقال "المسند": إحصائيًّا، ثبت أن رياح البوارح الشمالية المثيرة للعواصف الرملية تزداد إبّان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.
وأضاف: خلال شهر أغسطس عادة تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار، وذلك بسبب تشكل منخفض جوي وسط المملكة؛ مما يضعف رياح البوارح الشمالية.