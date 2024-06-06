محليات

"المسند": مربعانية الصيف تبدأ في 7 يونيو وتستمرّ لمدة 40 يومًا

تشهد زيادة في رياح البوارح الشمالية المثيرة للعواصف الرملية
الدكتور عبدالله المسند
الدكتور عبدالله المسند

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن مربعانية الصيف تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو "غدًا"، وتستمرّ لمدة أربعين يومًا تقريبًا، وتشمل طالع الثريا والدبران والهقعة.

وقال "المسند": إحصائيًّا، ثبت أن رياح البوارح الشمالية المثيرة للعواصف الرملية تزداد إبّان مربعانية الصيف في المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، وتبلغ أوجها في النصف الثاني من شهر يونيو.

وأضاف: خلال شهر أغسطس عادة تنتهي رياح البوارح النشطة والمثيرة للغبار، وذلك بسبب تشكل منخفض جوي وسط المملكة؛ مما يضعف رياح البوارح الشمالية.

الدكتور عبدالله المسند
رياح البوارح
طالع الثريا
مربعانية الصيف

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