"المسند": مربعانية الصيف تبدأ في 7 يونيو وتستمرّ لمدة 40 يومًا

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن مربعانية الصيف تبدأ من ظهور طالع الثريا في 7 يونيو "غدًا"، وتستمرّ لمدة أربعين يومًا تقريبًا، وتشمل طالع الثريا والدبران والهقعة.