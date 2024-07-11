"الدعيلج": مطار أبها الدولي حقق نموًا بـ 12% خلال النصف الأول لعام 2024

وأضاف: حقق مطار أبها الدولي خلال النصف الأول لعام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نسبة نمو في أعداد المسافرين تقدر بـ 12%، وشهد مؤشر عدد الرحلات ارتفاعاً بنسبة نمو 3% عن العام الماضي؛ لتصل عدد رحلاته إلى 15,442 رحلة، ليسهم هذا النمو في تعزيز ريادة منطقة عسير بوصفها وجهة عالمية جاذبة؛ تحقق مستهدفات الإستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية المملكة 2030، كإستراتيجية عسير "قمم وشيم"، والإستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة وأعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال المخطط العام لمطار أبها الذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لزيادة الطاقة الاستيعابية من 1.5 مليون إلى 13 مليون مسافر، وقد أبدت أكثر من 100 شركة اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص".