النمر: الأفلام السعودية تواصل صعودها.. ونتوقع تجاوز 10% من إجمالي العروض بنهاية العام

أكد أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة جدة الدكتور هاشم النمر أن نسبة مشاركة الأفلام السعودية في دور السينما ارتفعت من 3% إلى 7% خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعًا أن تتجاوز 10% بنهاية العام مع استمرار التوسع في الإنتاج المحلي وتزايد الإقبال الجماهيري على الأعمال الوطنية.
وأوضح الدكتور النمر أن صناعة السينما في المملكة تشهد نموًا متسارعًا بفضل الدعم الحكومي الكبير، غير أنه شدد على الحاجة إلى إنشاء منصة استثمارية وطنية تُعنى بتمويل وتطوير مشاريع السينما والصناعات المرتبطة بها، بما يسهم في استدامة هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أن الابتكار وتقليل تكلفة الإنتاج يمثلان عاملين أساسيين لتطوير الصناعة وتحقيق تنافسية عالمية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجهات الثقافية والاستثمارية سيكون له أثر مباشر في تمكين الكفاءات الوطنية ورفع جودة المحتوى السينمائي السعودي.