النمر: الأفلام السعودية تواصل صعودها.. ونتوقع تجاوز 10% من إجمالي العروض بنهاية العام

أكد أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة جدة الدكتور هاشم النمر أن نسبة مشاركة الأفلام السعودية في دور السينما ارتفعت من 3% إلى 7% خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعًا أن تتجاوز 10% بنهاية العام مع استمرار التوسع في الإنتاج المحلي وتزايد الإقبال الجماهيري على الأعمال الوطنية.