طلاب "موهبة" يعكفون على تصميم وبرمجة روبوت سيارة السباق فورميلا1

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2024، ضمن عدد من الوحدات المتنوعة، من ضمنها وحدة الروبوت، التي تقام وتُنفَّذ في مدارس منارات الرياض.
وقال مدرب وحدة الروبوت أحمد حمودة: "يعمل طلاب وحدة الروبوت حاليًا على تصميم وبرمجة روبوت سيارة السباق وروبوت فورميلا1، إضافة إلى عمل مسابقات بين الطلاب، وشرح تركيب التروس والتحكم في السرعة والعزم المطلوب. وقد تمكن الطلاب من برمجة الروبوتات وعمل المخططات الانسيابية لها".
ولفت إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى اكتساب الطلاب مهارة تصميم وبرمجة الروبوت؛ ما يساعدهم على ابتكار أجهزة روبوتات مختلفة، كما يساعدهم أيضًا على مواجهة تحديات الحياة، والقيام ببعض الأعمال التي يصعب على الإنسان القيام بها.
وأكد إجادة الطلاب في وحدة الروبوت التصميم الجيد للروبوتات بحسب الغرض المطلوب منه، وتعلُّم البرمجة باستخدام لغة بايثون، والتعرف على أنواع الحساسات والمحركات المختلفة، وطريقة استخدامها وربطها ببعض عن طريق الوحدة الأساسية للروبوت، والتحكم بها باستخدام البرمجة، بمساعدة المدرب أيمن متولي.
وأوضح "حمودة" أنه قبل أن يقوم الطلاب بعمل البرمجة اللازمة للروبوت يجب عليهم تصميم مخطط انسيابي، يحتوي على المدخلات والمخرجات، والعمليات المطلوبة؛ ما يساعدهم على كتابة البرمجة بعد ذلك بسهولة.
وأشار المشرف على برنامج موهبة الإثرائي الصيفي إبراهيم الشمراني إلى أن طلاب موهبة يتم اختيارهم بالبرنامج بناء على اجتيازهم مقياس واختبار موهبة من قِبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والإبداع، بحسب درجاتهم وميول الطلاب؛ إذ يقوم كل طالب باختيار الوحدة المناسبة له.
وأضاف بأن هذه الوحدة تهدف إلى تعليم الطلاب الموهوبين الملتحقين بها مبادئ تركيب وبرمجة الروبوت التعليمي، وإثارتها للتفكير في مشاريع تقنية، تخدم التقدم الصناعي في السعودية. مبينًا أن عدد الطلاب المشاركين بوحدة الروبوت ٢١ طالبًا.