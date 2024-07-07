طلاب "موهبة" يعكفون على تصميم وبرمجة روبوت سيارة السباق فورميلا1

ولفت إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى اكتساب الطلاب مهارة تصميم وبرمجة الروبوت؛ ما يساعدهم على ابتكار أجهزة روبوتات مختلفة، كما يساعدهم أيضًا على مواجهة تحديات الحياة، والقيام ببعض الأعمال التي يصعب على الإنسان القيام بها.