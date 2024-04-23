"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تغش في "الصابون السائل" في مزرعة بالأحساء

ضبطت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة؛ اتخذت من إحدى المزارع بمركز يبرين التابع لمحافظة الأحساء مقرًّا للغش في تعبئة مواد التنظيف مجهولة المصدر، وذلك في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة في بيان لها أن الفِرق الرقابية أغلقت المقر المخالف، وأحالت العمالة المخالفة إلى الجهات المختصة؛ لتطبيق الإجراءات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
واشتملت المضبوطات على كميات كبيرة من ملصقات المنظفات المزورة، وخزانات معبأة بصابون سائل، ونحو (3000) عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، و(1500) كرتون تغليف، تحمل علامات تجارية مقلدة، و(2520) منتجًا مغشوشًا جاهزًا للبيع، إضافة إلى أكياس من الملح والصودا، وميزان إلكتروني، وآلات خلط، وطابعة.
وأكدت الوزارة تصديها لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم؛ إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.