"التجارة" تضبط عمالة مخالفة تغش في "الصابون السائل" في مزرعة بالأحساء

واشتملت المضبوطات على كميات كبيرة من ملصقات المنظفات المزورة، وخزانات معبأة بصابون سائل، ونحو (3000) عبوة فارغة جاهزة للتعبئة، و(1500) كرتون تغليف، تحمل علامات تجارية مقلدة، و(2520) منتجًا مغشوشًا جاهزًا للبيع، إضافة إلى أكياس من الملح والصودا، وميزان إلكتروني، وآلات خلط، وطابعة.