وزير الداخلية يرأس اجتماع أمراء المناطق.. توصيات عدة تمهيداً لرفعها إلى "القيادة"

وجرى خلال الاجتماع استعراض عددٍ من التقارير وأوراق العمل، التي اشتملت على دعم التحوُّل الرقمي في إمارات المناطق، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز أدواتها؛ لمتابعة الأحداث ودعم فرص التنمية، وتعزيز فرص وممكنات القطاع غير الربحي، والمشاركة الفاعلة في تعزيز تنمية الغطاء النباتي والبرامج والأنشطة التي تساعد على الاستدامة البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء.