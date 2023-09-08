مركز الملك سلمان يدشن برامج ومشاريع صحية وتنموية في اليمن وتنزانيا

وتشمل المشاريع التي جرى افتتاحها في مديرية المدينة إنشاء وتأهيل شبكة المياه بحي السلام، وشبكة المياه بمنطقة الصحن بحي الشركة، وشبكة المياه بمنطقة الصيانة بحي الشركة، إضافة إلى تحسين نظام الصرف الصحي بمخيم النازحين في كلية المجتمع، فيما تضمنت المشاريع المنفذة بمديرية حريب تأهيل شبكة المياه في المديرية، وتأهيل خزان المياه الرئيسي بسعة 500 متر مكعب، وتنفيذ وتأهيل خط الضخ، يستفيد منها 145 ألف فرد من النازحين والمجتمع المضيف.