مركز الملك سلمان يدشن برامج ومشاريع صحية وتنموية في اليمن وتنزانيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة، والمنفذ خلال المدة من 6 حتى 8 سبتمبر 2023م.
وتستقبل العيادات خلال الحملة أكثر من 20 مريضاً يومياً لإجراء عمليات القسطرة التشخيصية والعلاجية وعمليات القلب المفتوح.
وأشاد محافظ المهرة رئيس المجلس المحلي محمد علي ياسر بجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة مثل هذه الحملات والمخيمات العلاجية؛ لمساعدة المرضى المحتاجين في المحافظة.
كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سبعة مشاريع في مجال المياه والإصحاح البيئي في مديريتي المدينة وحريب بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف).
وتشمل المشاريع التي جرى افتتاحها في مديرية المدينة إنشاء وتأهيل شبكة المياه بحي السلام، وشبكة المياه بمنطقة الصحن بحي الشركة، وشبكة المياه بمنطقة الصيانة بحي الشركة، إضافة إلى تحسين نظام الصرف الصحي بمخيم النازحين في كلية المجتمع، فيما تضمنت المشاريع المنفذة بمديرية حريب تأهيل شبكة المياه في المديرية، وتأهيل خزان المياه الرئيسي بسعة 500 متر مكعب، وتنفيذ وتأهيل خط الضخ، يستفيد منها 145 ألف فرد من النازحين والمجتمع المضيف.
من جانب آخر، اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح على سير الأعمال الإنشائية بمشروع خزان المياه البرجي في حي القصر الجمهوري بمأرب البالغ ارتفاعه 18 متراً وسعته التخزينية 270 متراً مكعباً، مثمناً الجهود السعودية الإنسانية المبذولة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الأسر النازحة والمتضررة بالمحافظة، مؤكداً أهمية هذه المشاريع التي ستسهم -بمشيئة الله- في تخفيف معاناة المحتاجين في اليمن.
ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد اللازمة للصيادين (حافظة أسماك، سترة نجاة) في مديريتي الغيضة وحصوين بمحافظة المهرة، يستفيد منه 3 آلاف صياد، وذلك ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليمن، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويستهدف المشروع زيادة الإنتاج من الأسماك وتقليل الفاقد أثناء الصيد، إلى جانب رفد الأسواق المحلية بمنتج عالي الجودة والحفاظ على حياة الصيادين.
وأشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة فايز علي بلحاف بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع الثروة السمكية، والتي ستسهم -بمشيئة الله - في التخفيف من معاناة الصيادين المتأثرين من الأزمة الإنسانية والكوارث الطبيعية.
من جانبه قدم مسؤول القطاع السمكي في منظمة الفاو في اليمن عبد السلام الكوري شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه الإنساني المتواصل، موضحاً أن توزيع الحافظات سيساهم في الحفاظ على جودة الأسماك وتعزيز دخل الصيادين.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين والثروة الحيوانية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
وفي السياق، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحات القلب للأطفال في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية، المنفذ خلال الفترة من 4 وحتى 15 سبتمبر 2023م، بمشاركة 25 متطوعاً ومتطوعة.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بالكشف على 35 فرداً؛ لحصر الحالات التي بحاجة للتدخل الجراحي في مجال جراحة القلب المفتوح.
ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ في العديد من الدول المحتاجة لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.