"طريق مكة"... دعم كامل للحجيج واهتمام خاص بذوي الإعاقة في مطار أديسومارمو

تعد "مبادرة طريق مكة" جزءاً مهماً من الجهود المبذولة لتيسير أداء مناسك الحج للمستفيدين منها، حيث تُركز على توفير وتسهيل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم من مطارات بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة، مع اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.