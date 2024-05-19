"طريق مكة"... دعم كامل للحجيج واهتمام خاص بذوي الإعاقة في مطار أديسومارمو

تعد "مبادرة طريق مكة" جزءاً مهماً من الجهود المبذولة لتيسير أداء مناسك الحج للمستفيدين منها، حيث تُركز على توفير وتسهيل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم من مطارات بلدانهم حتى وصولهم إلى المملكة، مع اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشتمل الخدمات المقدمة ضمن "مبادرة طريق مكة" لذوي الإعاقة على توفير عربات لهم ولكبار السن في مطار أديسومارمو الدولي بمدينة سولو، بإندونيسيا، بالإضافة إلى تخصيص مسارات سريعة لتسهيل مرورهم عبر نقاط التفتيش والأمن، كما تُبسط الإجراءات الإدارية، كالتسجيل وتقديم المستندات، لتسهيل إنهاء معاملاتهم.
وتمثل "مبادرة طريق مكة" تجربة مثالية في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة لراحة وسلامة جميع الحجاج.