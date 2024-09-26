جرم لامع بالجهة الغربية.. "الزعاق": سنشاهد كوكب الزهرة بالعين المجردة طوال الشتاء القادم

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد مغيب الشمس اليوم سنشاهد بالعين المجردة جرماً لامعاً جداً بالجهة الغربية، هذا هو كوكب الزهرة، وسنظل نشاهده طوال الشتاء القادم.
وقال" الزعاق": إن الجمال ينقسم إلى حسي ومعنوي، والقبة السماوية بما تحتويه تجمع النوعين.
وتابع: المجرات والسدم والكواكب والنجوم جمالها جمال حسي، وأيضاً معنوي حيث نستخدمها للحساب.
وأضاف: سنشاهد كوكب الزهرة خلال هذه الأيام بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية، ولهذا العرب أسموه الزهرة؛ لأنها تزهو بجمالها، والعامة يسمونها نجمة العشاء والسرايا وغيرها، وفي اللغة العربية القديمة تسمى "الكوكب الدري".