جرم لامع بالجهة الغربية.. "الزعاق": سنشاهد كوكب الزهرة بالعين المجردة طوال الشتاء القادم

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد مغيب الشمس اليوم سنشاهد بالعين المجردة جرماً لامعاً جداً بالجهة الغربية، هذا هو كوكب الزهرة، وسنظل نشاهده طوال الشتاء القادم.