أمير الباحة يوجّه بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الحالة المطرية وحصر الأضرار

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بتعزيز الجانب الوقائي لتفادي آثار الأمطار التي تشهدها المنطقة، وتكثيف الجهود التوعوية بمخاطر السيول، ووقوف جهات الاختصاص على السدود والأودية، وحصر الأضرار وتهيئة الإمكانات الآليّة والبشرية لحماية الأرواح وحفظ الممتلكات.
وشدد الأمير حسام على جميع الجهات ذات العلاقة، بتفعيل الجانب الرقابي والوقائي على مجاري السيول والطرق الرئيسة بالمنطقة، والطرق الفرعية والرابطة بين السراة وتهامة والبادية، وسلامتها أمام المركبات، واستمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.
ودعا أمير منطقة الباحة المواطنين والزائرين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، وتجنب عبور الوديان توخيًا للسلامة.
وكانت منطقة الباحة شهدت اليومين الماضيين أمطارًا غزيرة فاض معها 15 سدًا من سدود الباحة، وأُجلت بعض الرحلات في مطار الملك سعود، وتسببت في انهيارات أُغلقت معها 5 عقبات، وسيول جرفت مركبات، واقتلعت أعمدة كهرباء.