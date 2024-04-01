أمير الباحة يوجّه بتكثيف الجهود لمعالجة آثار الحالة المطرية وحصر الأضرار

وكانت منطقة الباحة شهدت اليومين الماضيين أمطارًا غزيرة فاض معها 15 سدًا من سدود الباحة، وأُجلت بعض الرحلات في مطار الملك سعود، وتسببت في انهيارات أُغلقت معها 5 عقبات، وسيول جرفت مركبات، واقتلعت أعمدة كهرباء.