بمتابعة ولي العهد.. القطاع غير النفطي يشهد قفزات غير مسبوقة بمأمن عن المخاطر

وتبذل المملكة جهوداً كبيرة من أجل تفادي ما يتبع التحديات التي تواجه العالم بأكمله، حيث تأخذ السعودية كافة احتياطاتها الأمنية اقتصادياً؛ من أجل عدم التورط بما يحدث في الاقتصاد العالمي وحتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني بذلك نهائياً، ما يؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على دعم وتنمية اقتصاد المملكة عالمياً بالرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات صعبة لها آثارها السلبية على العالم بأثره.